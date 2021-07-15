«О смягчении правил речи не идет»: В ЛНР не будут снимать ограничения по въезду из-за COVID-19

Пункт пропуска «Станица Луганская» - единственный в Республике, посредством которого жители могут попасть на Украину. Фото: ГМ «Пролиска»

Говорить о смягчении правил въезда в Луганскую Народную Республику пока не приходится - ситуация с заболеваемостью коронавирусом по-прежнему напряженная. Более того, новые случаи инфицирования врачи фиксируют уже среди детей. Об этом заявила главный внештатный специалист Министерства здравоохранения ЛНР по эпидемиологии Елена Андреенкова во время эфира на радиостанции «Вести плюс Луганск».

В последнее время врачи фиксируют рост заболеваемости коронавирусом среди детей Фото: Михаил ПАТЛИС

- Ситуация не улучшается, не стабилизируется на каких-то цифрах, она регистрируется каким-то толчками, ростом заболеваемости. Поэтому пока о том, что это будут поездки без всяких ограничений, речи не идет, - сказала она.

Напомним, ранее Глава Республики Леонид Пасечник подписал указ «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска через линию фактического соприкосновения «Станица Луганская», которым гражданам разрешается пересекать границу с Украиной не чаще одного раза в месяц. Конечно, если на это у них нет особых гуманитарных причин.

Тем временем в лечебных учреждениях ЛНР готовятся к получению новой партии российской вакцины от COVID-19. Как только она прибудет в Республику, население сразу же оповестят и приступят к иммунизации. Правда, каким конкретно препаратом будут прививать людей, медики пока не знают.

- Мы еще не знаем, какая придет вакцина. Поэтому, получив препарат, будем знакомить медработников, которые будут оповещать население и делать прививки, с тем, какие группы рекомендованы для проведения вакцинации этой вакциной, - рассказала эпидемиолог Елена Андреенкова.

Читайте также

«Можно спасти большое количество людей»: Советник Главы ДНР Ольга Долгошапко стала донором плазмы крови для заболевших коронавирусом

Ольга Николаевна переболела COVID-19 в прошлом году (подробнее)