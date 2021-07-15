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Здоровье15 июля 2021 11:19

Коронавирусом в ЛНР стали болеть дети

Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава по эпидемиологии Елена Андреенкова
Ирина ДМИТРИЕВА
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Родителям следует сделать все возможное, чтобы ребенок не заболел

Родителям следует сделать все возможное, чтобы ребенок не заболел

Фото: Михаил ПАТЛИС

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Республике по-прежнему напряженная. Об этом во время эфира на радиостанции «Вести плюс Луганск» сообщила главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по эпидемиологии Елена Андреенкова.

Эпидемиолог уточнила, что в последнее время медики фиксируют рост заболеваемости коронавирусом среди детей.

- Ситуация остается стабильно напряженной, и говорить сейчас о снятии каких-то ограничительных мер, требований изоляционного характера преждевременно, - сказала она.

Тем временем врачи сообщают о новых жертвах опасного вируса среди взрослых.

- Зарегистрировали в Республике четыре летальных случая от COVID-19 за прошедшие сутки, - рассказали в Министерстве здравоохранения ЛНР.

Там уточнили, что это уже 512-й случай смерти пациентов, у которых был обнаружен коронавирус с начала пандемии. Всего подтверждены 5 677 фактов заражения COVID-19 на территории Луганской Народной Республики. Полностью выздоровели от ковида 4 714 человек.

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