Испытано на себе: Как дончанка делала прививку от коронавируса в России

В ДНР вакцину планируют завести со дня на день, но пока обещания так и остаются обещаниями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вначале, наверное, следует попросить убрать от голубых экранов нервных особ, фанатиков всех мастей и адептов мирового заговора по глобальной цифровизации населения. Наблюдая из ДНР массовую истерию и протесты против прививки от ковид в РФ, мы, дончане, недоуменно пожимаем плечами – вакцины у нас в Республике нет уже несколько месяцев, мы бы и рады привиться, да нечем.

Вакцина вводится в два этапа с интервалом в три недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прививаться в ДНР пока никто не заставляет

Нас, дончан, никто к вакцинации не принуждает, это был мой и только мой личный выбор. Я перенесла неподтвержденную анализами корону полтора года назад. Мы забыли времена, когда диагнозы ставились только на основании симптомов. Так вот, у меня была классическая картина: дикая слабость, когда и пальцем не пошевелить, температура, одышка, отсутствие аппетита и желания жить, а еще – долгий процесс выздоровления, когда кажется утром – ничего, а вечером – снова озноб и апатия. И пусть обошлось без госпитализации, но даже вспоминать это страшно. Поэтому я была в первых числах тех, кто записался на прививку в ДНР, когда в феврале этого года в Республике стартовала прививочная компания от ковид. Но звонка с приглашением на прививку я так и не дождалась - слишком много было желающих.

Поэтому решила не ждать обещаний, что вот-вот в ДНР поступит очередная доза вакцины, а поехать в РФ и привиться самостоятельно, тем более, кроме иммунитета, мне это даст сертификат, который не потребует подтверждения при поездке куда-либо. А слова моего знакомого адвоката, что скоро хлеб не сможем купить без паспорта прививок, оправдываются жизнью. Вот уже в некоторые районы России невозможно въехать без сертификата прививки, подтверждение вакцинации начали требовать при заселении в отели и даже при посещении ресторанов и кафе.

Вот такая поликлиника в селе! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Регистрация в РФ для прививки не нужна

Ехать в Россию только из-за прививки, было бы не совсем рационально, все-таки удовольствие это недешевое. Поэтому накануне поездки я еще заказала через интернет на сайтах ведомств: ИНН и карту Сбербанка (я выбрала Мастеркард), а также решила подтвердить свою учетную запись на сайте «Госуслуг». А СНИЛС и полис ОМС (обязательное медицинское страхование) я оформила еще раньше.

Скажу сразу, что регистрации в РФ у меня нет, но получить СНИЛС, полис ОМС, карту Сбербанка РФ (Сберкарту), код ИНН, подтвердить учетку и сделать первую прививку от ковид, мне удалось без нее. Нигде ее не требовали. Но зато пригодился мой российский номер МТС, его везде вносили в базу: и в банке, и в поликлинике, и в МФЦ.

Итак, совет № 1: приобретите карту российского оператора связи. Она обязательно понадобится.

Вакцина есть не везде

Накануне поездки стоит позвонить в поликлинику, где вы планируете сделать прививку и поинтересоваться наличием вакцины. Это совет № 2! Я выбрала село Покровское из-за его близости к границе и компактного размещения инфраструктуры – банк, страховая компания, Многофункциональный центр и поликлиника тут в шаговой доступности.

Совет № 3: в ожидании постоянного полиса медицинского страхования, а он готовится 45 дней, оформите временный – он дает те же права, что и постоянный, в том числе право на вакцинацию.

Итак, для прививки нам необходимы:

- паспорт РФ;

- СНИЛС;

- полис ОМС (даже временный);

- желательно, российский номер телефона, хотя у некоторых моих попутчиков его не оказалось, в регистратуре поворчали, но в вакцинации не отказали.

А еще нужны маска и бахилы.

С бахилами меня решили потролить Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Желающих привиться очень много

Поликлиника в Покровском впечатлила, такой ремонт не в каждой больнице Донецка встретишь. А еще - здесь очень доброжелательный персонал, несмотря на огромный поток людей, люди приезжают прививаться из всех близлежащих городков, где вакцины нет. При этом, регистратор то и дело была вынуждена отвлекаться на телефонные звонки и отвечать на вопросы о наличии вакцины и возможности записаться на вакцинацию по телефону (сразу скажу – нельзя). Справедливости ради, нужно отметить, что в Покровском вообще проживает какой-то удивительно гостеприимный и отзывчивый люд: и дорогу подробно разъяснят, и проведут к нужному вам адресу, если необходимо, а в дождь меня пустили погреться в закрытое кафе.

Отстояв очередь в регистратуру и оформив амбулаторную карту, я направилась к кабинету терапевта. Перед кабинетом на столике пустые бланки анкет, необходимо заполнить дежурный опросник, в котором проставляем галочки.

Анкета Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мужчины в очереди шутят:

- А если я не знаю, планирую ли я беременеть, что отвечать? Мало ли, чего после этой прививки можно ожидать?

Но в целом народ настроен благодушно и адекватно.

Не пить, в сауну не ходить!

У терапевта следует беглый осмотр, мне измеряют температуру, давление, сатурацию, улыбаются и приглашают на прививку.

Медсестра набирает вакцину в шприц и попутно уставшим голосом (это ж сколько тысяч раз ей приходится повторять одно и то же!) ведет инструктаж:

- Вводим «Гам-Ковид-вак», это и есть вакцина «Спутник V». Три дня после прививки не употреблять спиртное, не ходить на сауну, место укола не тереть, сегодня постараться не мочить. После прививки сразу не уходить, посидеть в коридоре 10-15 минут. Если все нормально, вы свободны, ждем вас через три недели.

Укол абсолютно безболезненный и через 10-15 минут я уже направляюсь завершать остальные свои дела в банке и налоговой. Все проходит успешно.

А еще совет № 4: запишите дату следующей прививки, которую делают через три недели. Медсестра повторила несколько раз: «Позже можно, раньше – нет!»

В очереди на прививку я провела, максимум, минут 30 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Легкая реакция вполне нормальна

Мы благополучно прибываем назад домой и только ближе к ночи начинает побаливать место укола. Ну, как побаливать? Если что-то делаешь этой рукой, то ощущается легкая боль в плече. Вполне терпимо. Затем почувствовала озноб, выпила парацетамол и чай из липы, мяты и чабреца, заблаговременно собранных в Зуевке. Заварила чай и всю ночь пью его с медом, просыпаясь от жажды. Утром от ночных симптомов не осталось и следа, разве что легкая слабость. Эта реакция считается абсолютно нормальной, вырабатывается иммунитет на вторжение вируса. Плохо, если поднимается температура за 40 или температура ниже, но упорно держится несколько дней. Вот тут нужно обязательно обращаться за медицинской помощью.

Поэтому, отсюда следует совет № 5: никто не знает, какая реакция будет у вас, может ее не будет вовсе, но лучше не планируйте после прививки хотя бы пару дней никаких важных дел и энергозатратных мероприятий.

Сегодня прошла почти неделя с момента прививки. Докладываю: состояние бодрое, настроение хорошее, работоспособность высокая, чего и вам желаю. Можно я не буду шутить про способность улавливать 5G? Зато обещаю рассказать продолжение этой истории. О второй прививке, получении сертификата и всего, что с этим связано.

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