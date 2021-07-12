Личная Хиросима - не приговор! Откровения врача из онкоцентра

Виталий Фролков в гостях у "Комсомолки" Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Врач-терапевт Республиканского онкоцентра Виталий Фролков соединяет в себе качества врача и незаурядного литератора. Его статья на сайте «Комсомольская правда-Донецк» произвела впечатление даже на опытных литераторов России. За этими строками стоит та реальность, которую многие из нас боятся даже представить.

Существуют диагнозы, которые приводят пациента в такое состояние, что метафора «личная Хиросима» перестает быть просто словосочетанием. Но общаясь с ним, мы поняли - от онкодиагноза чудо-средства нет, но есть надежда.

Главное - не сдаваться

«Необъявленная война». Так называлась статья, впервые опубликованная на сайте «Комсомольской правды-Донецк». Валерий, который был на ЧАЭС и своими глазами видел, как люди боролись с радиацией, 7 лет жил в своей личной Хиросиме. В Донецком хосписе он семь лет боролся с болезнью, но рак оказался сильней. В этом году его не стало.

Награда за статью "Необъявленная война". ФОТО: Личный архив Виталия Фролкова

Награда за статью "Необъявленная война". ФОТО: Личный архив Виталия Фролкова

- Меня, в то время заведующего хосписным отделением 21-ой городской больницы, он сумел удивить. Вернее, не переставал это делать, когда, как бы ему ни было тяжело, даже при проведении рутинного осмотра неизменно произносил: «Спасибо за заботу».

Он боролся. Этим все сказано. Врач-терапевт Республиканского онкологического центра Виталий Фролков отстаивает простую, но многим непонятную истину - пациента нужно сопровождать, даже если он безнадежен. А может, и безнадежности в данном конкретном случае нет? Во многом решение за врачом, но какой врач поможет, если пациент не хочет жить?

Валерий боролся до последнего. Медики воспринимали его философом. Он был уже здесь не душой, но телом - в хосписе. Сестре оказался не нужен… Все, как обычно.

- В больницу Валерия Александровича привезла сестра, - вспоминает Фролков. - Рутинное ежегодное обследование в клинике профзаболеваний выявило, в дополнение к существующему букету хронических болезней, новые изменения. Последовала консультация в онкодиспансере и заключение о профильном диагнозе, с предложением оперироваться.

Валерий решил, что от операции лучше отказаться.

- Пациент сам решает, нужно ему это или нет. - отметил психотерапевт, кандидат медицинских наук Виктор Смирненко.

Помолчав, он добавил:

- Вот заниматься этим пациентом я бы не смог. Но жить с такими людьми приходится тысячам из нас. Это непросто, но главное - не сдаваться.

Нужно равняться на российский опыт

Недавно в Москве прошел 12-й конгресс «Паллиативная медицина в здравоохранении».

- У нас в Донецке даже именитые врачи не все готовы принять, что паллиативная медицина крайне необходима некоторым пациентам. Бывает, отделываются фразой - интернет мы и сами почитаем. А ведь в Москве, да и в России, куда мы все идем и на которую равняемся, устроено иначе, - говорит Виталий Фролков.

Например, у благотворительного фонда «Дом с маяком», который занимается детьми с неизлечимыми заболеваниями, есть свой стационар. И волонтеры. И место, где родители больных детей могут хоть на несколько часов отдохнуть от того ужаса, в котором им приходится жить. Большой опыт развития взрослой паллиативной службы.

- Перенимая опыт коллег, в ДНР не только врачи, но и социальные работники могут принимать участие в реабилитации онкобольных, - отмечает Фролков.

Благодаря «Комсомолке» награда нашла героя

Руководитель Московской городской организации Союза писателей России Владимир Бояринов очень удивился, когда в его кабинет зашел донецкий врач. Он не сразу понял, что донецкий врач достоин награды. Виталий Фролков сделал очень многое, чтобы ее получить.

Владимир Бояринов болеет душой за Донбасс. Он возмущен законами Украины, ограничивающими применение русского языка, сохраняет обеспокоенность за будущее нашего свободолюбивого региона. Это тот случай, когда награда нашла самого достойного.

Сразу после награждения. ФОТО: Личный архив Виталия Фролкова

Украинские снаряды, дефицит медикаментов в ДНР - история спасения

Пройти свой путь до конца дано не каждому, но помнить нужно о всех. Донецкий хоспис пережил несколько этапов. По нему стреляли, но он выжил. Несмотря ни на что.

В 2014 году хосписное отделение 21-ой городской больницы переместили из сильно обстреливаемого Админпоселка в район Октябрьский. Затем пришлось переехать еще дальше вглубь города - в онкодиспансер около площади Бакинских комиссаров.

В 2015 году смогли вернуться. Трубы были порваны. Не работал пищеблок. Это был квест на выживание.

- Больница для определенных категорий больных должна отличаться от прочих. Рак - это не сахар, - грустно комментирует доктор Смирненко. - Не каждый врач, какой бы психолог он ни был, возьмется за этих пациентов.

Но в Донецке борются за всех. Здесь, как на войне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Радикализм на Украине прививают уже со школьной скамьи

С молодежью проводят усиленную идеологическую работу (подробнее)