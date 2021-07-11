Подростки очень внушаемы, исторически и политически безграмотны, что на руку радикалам Фото: Александр КОЦ

На Украине продолжают идеологическую обработку молодежи. Теперь радикальные националистические взгляды прививают уже детям - начиная со школьной скамьи. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- С 7 по 11 июля в лесу около села Маковое Сумское отделение партии «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация, - ред.) проводило сборы молодежи возрастом от 14 до 25 лет. Всего в мероприятиях задействовали порядка шестидесяти человек, - рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что молодых людей разделили на две группы, каждая из которых работала в рамках своих учебных точек. Занятия включали в себя рукопашный бой, тактику передвижения в лесной местности и правила оказания неотложной помощи. Помимо этого, параллельно с тренировками проводились занятия по истории Украины, где молодежи показали действия националистического подполья против Советской армии во времена Второй мировой войны - в качестве примера для подражания.

В роли инструкторов для детей выступили ветераны так называемых «АТО» и «ООС», которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, а также представители националистических карательных подразделений Украины.

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