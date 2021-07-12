ВСУ потеряли беспилотник для корректировки обстрелов Горловки

Беспилотник ВСУ был сбит при попытке пересечения линии боевого соприкосновения. Фото: архив Народной милиции ДНР

Во время утреннего обстрела горловского поселка Гольмовский боевики ВСУ пытались применить беспилотник для корректировки огня. Однако он был сбит военнослужащими Народной милиции ДНР при попытке пересечения линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

— Противник попытался применить для корректировки огня беспилотный летательный аппарат типа «Фантом-4». Благодаря слаженным действиям расчетов подразделения противовоздушной обороны НМ ДНР при попытке пересечения линии боевого соприкосновения беспилотник противника был сбит, — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что защитники ДНР подавили огневую точку противника, с которой велся огонь по окраине Горловки. Согласно предварительным данным, в рядах ВСУ есть потери – один силовик погиб, а еще один ранен.

Тем временем в обстрелянном поселке Республики тысячи местных жителей остались без электричества, были повреждены 8 домов, 1 школа и 2 две машины.

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