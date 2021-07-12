Энергетики вернули свет жителям обстрелянного Гольмовского

Электричество вернулись всем абонентам. В том числе 3 012 жителей поселка, 1 больница, 2 школы и 2 детских садика
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В кратчайшие сроки энергетики восстановили энергоснабжение в горловском поселке Гольмовский, нарушенное утренним обстрелом со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.
— В результате боевых действий в 4.35 повреждения получила линия электропередач КВЛ-6 кВ «Узловая – ТП-1037», в результате чего было обесточено 21 трансформаторная подстанция. Также повреждения получила подстанция 110 кВ «Доломит». После осмотра подстанции энергетиками выявлено попадание снаряда в угловую часть здания, повлекшее ряд разрушений, — говорится в сообщении.
Уже в 9 часов электроснабжения поселка было восстановлены. По резерву были запитаны все потребители. В том числе 3 012 жителей поселка, 1 больница, 2 школы и 2 детских садика.
Однако это временная мера. Энергетики не успели оценить все повреждения на линии электропередач и подстанции. Приступить к их устранению сотрудники ремонтных бригад планируют, как только это позволит ситуация на линии фронта. Поскольку работы придется проводить в зоне прямой видимости с позиций киевских силовиков.
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