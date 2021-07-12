Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по северной окраине Горловки

Сегодняшнее утро выдалось неспокойным для жителей Гольмовского Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 12 июля, боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе открыли артиллерийский огонь по северной окраине Горловки. Обстрел был зафиксирован около пяти часов утра, в эпицентре боевых действий оказался поселок Гольмовский.

Как сообщают Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, нарушение «перемирия» не прошло бесследно. В результате без электроэнергии с самого утра остался 3021 местный житель. Для проведения ремонта на месте уже работает бригада Горловского РЭС.

Кроме того, зафиксированы повреждения в 8 домах и 1 школе по улице Школьной и Гагарина. Преимущественно урон на себя забрали остекления зданий, но есть более существенные последствия – повреждения балкона и газопровода низкого давления по двум адресам. Также возле одного из домов под огонь попали два автомобиля ВАЗ 2110 и ВАЗ 2107.

— По предварительным данным жертв нет. Оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для фиксации последствий обстрела и проведения разбирательства, — говорится в сообщении Представительства Республики.

Тем временем Донецк попытался задействовать координационный механизм для оперативного установления режима тишины. Однако запрос в очередной раз был проигнорирован украинской стороной в Совместном центре.

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