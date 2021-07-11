В ДНР прошли масштабные учения танкистов и мотострелков

В тренировках приняли участие свыше 5 тысяч бойцов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На этой неделе военнослужащие Донецкой Народной Республики провели масштабные учения по боевой подготовке. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Основное внимание уделили совместной подготовке танковых и мотострелковых подразделений оборонного ведомства. Все задействованные подразделения продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки - они на «отлично» выполнили поставленные перед ними учебные задачи, - отметил он.

Как уточнили позже Донецкому агентству новостей, бойцы провели за неделю более 1000 занятий, в них приняли участие свыше 5 тысяч бойцов. Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.

Напомним, в ДНР призывники не будут задействованы на линии обороны. Об этом Глава Республики Денис Пушилин заявил в интервью «Комсомольской правде».

- Военнослужащие-срочники никак не будут задействованы на линии обороны, на переднем крае. Это обязательное условие, которое мы поставили и будем соблюдать, - подчеркнул Денис Владимирович.

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