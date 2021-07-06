В ДНР призывники не будут задействованы на линии обороны

Первый военный призыв в Республике вызвал опасения, что призывать будут не добровольцев, а пришедших получать республиканский паспорт Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первый военный призыв в Республике вызвал опасения, что призывать будут не добровольцев, а пришедших получать республиканский паспорт. Также многие переживали, что призывников будут отправлять на фронт. Ситуацию прокомментировал Глава ДНР Денис Пушилин.

– То, что мы увидели с момента начала призыва, это самое лучшее опровержение тех опасений, которые были. Я тоже читал эти опасения, но они оказались беспочвенны: дополнительно и обманным путем новобранцев у нас никто не призывал, - заявил Глава ДНР. - Как это будет дальше? Конечно же, мы будем поэтапно увеличивать численность призывников. Стоит задача, чтобы молодые ребята получали воинскую специальность. Уже много говорили о том, почему это необходимо.

Лидер государства отметил, что в Республике был большой перерыв, когда отсутствовала срочная служба, а это - недопустимо для любого государства, тем более для воюющего.

- Военнослужащие-срочники никак не будут задействованы на линии обороны, на переднем крае. Это обязательное условие, которое мы поставили и будем соблюдать, - подчеркнул Денис Владимирович.

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