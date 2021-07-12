Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ, с которых велся артобстрел Гольмовского

Военнослужащие ДНР во время ответного огня использовали вооружение, которое не было запрещено Минскими договоренностями Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие Народной милиции ДНР подавили огневую точку украинских боевиков, с которой сегодня утром велся артиллерийский обстрел поселка Гольмовский. По предварительным данным штаба Операции объединенных сил, в рядах ВСУ есть потери.

— Потери украинских боевиков, по предварительным данным из штаба ООС составили: один погиб, один получил ранение, — говорится в сообщении оборонного ведомства Республики. — Киевским оккупантам настоятельно рекомендуем отказаться от выполнения преступных приказов командования и соблюдать режим прекращения огня, с целью сохранения своих жизней.

Представители ДНР в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня попытались установить «режим тишины» во время обстрела Гольмовского. Однако их запрос был в очередной раз проигнорирован. В связи с чем Народная милиция была вынуждена нанести ответный удар.

Согласно условиям дополнительных мер контроля перемирия, сторонам конфликта запрещено использовать какое-либо вооружение. Но при этом они имеют право при ряде условий открыть ответный огонь, если есть угроза безопасности мирного населения.

В оборонном ведомстве отметили, что военнослужащие ДНР подали огневую активность противника с помощью вооружения, которое не запрещено Минскими договоренностями.

— Представителей СММ ОБСЕ призываем зафиксировать очередные преступления украинских боевиков в отношении мирного населения и потребовать от украинской стороны детального разбирательства по данным фактам с указанием виновных должностных лиц, — заключили в Народной милиции ДНР.

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