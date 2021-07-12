Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика12 июля 2021 11:18

Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ, с которых велся артобстрел Гольмовского

По предварительным данным, уничтожен один украинский военнослужащий и еще один получил ранение
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
КомментироватьОставить комментарий(0)
Военнослужащие ДНР во время ответного огня использовали вооружение, которое не было запрещено Минскими договоренностями

Военнослужащие ДНР во время ответного огня использовали вооружение, которое не было запрещено Минскими договоренностями

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие Народной милиции ДНР подавили огневую точку украинских боевиков, с которой сегодня утром велся артиллерийский обстрел поселка Гольмовский. По предварительным данным штаба Операции объединенных сил, в рядах ВСУ есть потери.

— Потери украинских боевиков, по предварительным данным из штаба ООС составили: один погиб, один получил ранение, — говорится в сообщении оборонного ведомства Республики. — Киевским оккупантам настоятельно рекомендуем отказаться от выполнения преступных приказов командования и соблюдать режим прекращения огня, с целью сохранения своих жизней.

Представители ДНР в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня попытались установить «режим тишины» во время обстрела Гольмовского. Однако их запрос был в очередной раз проигнорирован. В связи с чем Народная милиция была вынуждена нанести ответный удар.

Согласно условиям дополнительных мер контроля перемирия, сторонам конфликта запрещено использовать какое-либо вооружение. Но при этом они имеют право при ряде условий открыть ответный огонь, если есть угроза безопасности мирного населения.

В оборонном ведомстве отметили, что военнослужащие ДНР подали огневую активность противника с помощью вооружения, которое не запрещено Минскими договоренностями.

— Представителей СММ ОБСЕ призываем зафиксировать очередные преступления украинских боевиков в отношении мирного населения и потребовать от украинской стороны детального разбирательства по данным фактам с указанием виновных должностных лиц, — заключили в Народной милиции ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по северной окраине Горловки

В результате чего без электроэнергии остался 3021 потребитель, повреждены 8 домов, 1 школа и 2 автомобиля (подробнее)