Военнослужащие ЛНР дали отпор украинским силовикам

ВСУ открыли огонь по району села Калиновка. Фото: архив пресс-центра штаба ООС

Военнослужащие Народной милиции ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ в связи с обстрелами района села Калиновка из 82-мм минометов. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

— Руководствуясь указаниями Главы ЛНР и пунктом «е» допмер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения, чтобы погасить огневую активность противника и уничтожить огневые точки, откуда велся обстрел по гражданской инфраструктуре нашей Республики, — говорится в сообщении.

Прежде чем дать отпор Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о нарушении «режима тишины», а факты об этом были доведены до украинской стороны «с целью своевременного принятия мер».

Кроме того, была предпринята очередная попытка задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины. Но она в очередной раз была проигнорирована украинской стороной.

Тем временем на линии соприкосновения в ДНР не все спокойно. Ранним утром ВСУ отрыли огонь из артиллерии по окраине Горловки. Есть разрушения, перебита линия электропередач. Информация о пострадавших уточняется. Народная милиция соседней Республики также дала отпор противнику.

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