Вечером по окраинам Ясиноватой ВСУ выпустили 4 мины

За прошедшие сутки территория ДНР подверглась украинским обстрелам три раза. Фото: штаб «ООС»

Этим вечером украинские военные открыли минометный огонь по окраинам Ясиноватой в ДНР. В зону обстрелов противника попал поселок Красный Партизан. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел начался в 16.00. Огонь шел со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Новоселовка. В общей сложности, оттуда были выпущены 4 мины, каждая калибром 82 миллиметра,- рассказали наблюдатели.

Сообщается, что информации о жертвах обстрела и разрушениях нет.

В представительстве также добавили, что украинская сторона в СЦКК по-прежнему не отвечает на запросы Республики о задействовании координационного механизма для восстановления в Донбассе режима тишины.

Напомним, за прошедшие сутки территория ДНР подверглась украинским обстрелам три раза. Под огнем противника оказались поселок шахты «Октябрьская» в Донецке, а также села Ленинское и Коминтерново на юге страны. В результате обстрелов получили повреждения три жилых дома и хозпостройки на севере столицы.

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