За сутки территория ДНР подверглась украинским обстрелам три раза

Республика оказалась под огнем тяжелой артиллерии. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки ВСУ открывали огонь в направлении Донецкой Народной Республики 3 раза. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Общее количество задействованных украинскими военными боеприпасов составило 33 единицы, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что в зоне огневого поражения противника оказался поселок шахты «Октябрьская», расположенный в Донецке, а также окраины сел Ленинское и Коминтерново на юге страны. Их обстреляли из минометов 120-миллиметрового калибра и гранатометов типа РПГ, СПГ и АГС. В результате получили повреждения три жилых дома и хозпостройки на севере столицы.

- Все попытки задействовать координационный механизм для установления тишины украинская сторона традиционно проигнорировала, неизменно отвечая на запросы: «Обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем», - сообщили представители ДНР в СЦКК.

Напомним, днем ранее украинская армия выпустила по Республике 41 боеприпас.

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