В результате утреннего обстрела ВСУ повреждены четыре дома на северо-западной окраине Донецка

Каратели из 58-й бригады ВСУ выпустили по поселку 8 мин калибром 120 мм. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В поселке шахты «Октябрьская» на северо-западной окраине Донецка в результате обстрела ВСУ сегодня утром получили повреждение жилые дома. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК побывала на месте происшествия для фиксации последствий обстрела и проведения разбирательства, результаты которого будут опубликованы на наших официальных ресурсах.

В результате обстрела получили повреждение жилые дома на улице Абросимова, № 35 (разрыв мины во дворе) и № 37 (повреждено остекление и фасад дома). А также на улице Башкирская, № 124 (повреждена кровля, фасад, остекление, забор) и № 126 (повреждено остекление дома, хозяйственные постройки).

Лишь по счастливой случайности никто из жителей не пострадал.

Напомним, что сегодня в 6 часов утра каратели из 58-й бригады ВСУ выпустили по поселку 8 мин калибром 120 мм.

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