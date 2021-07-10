Утром украинские каратели из 58-й бригады нанесли мощный минометный удар по Октябрьскому на северо-западе Донецка

Огонь по окраине Донецка велся минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 10 июля, утром украинские военные из 58-й мотопехотной бригады обстреляли из тяжелых минометов шахту «Октябрьская» на северо-западной окраине Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 06:00 со стороны подконтрольного украинским войскам села Водяное. Выпущено 8 мин калибром 120 мм, - говорится в сообщении.

Также рано утром, в 05.05, минометному обстрелу подверглось село Коминтерново на юге ДНР. С позиций ВСУ в районе села Талаковка было выпущено 8 мин калибром 120 мм.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Отмечается, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы представителей ДНР об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма.

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