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Политика9 июля 2021 13:01

Украинская армия утром 9 июля обстреляла Старомихайловку

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Утром, 9 июля, вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Старомихайловка, что в Донецке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В 5.34 был открыт огонь со стороны населенного пункта Невельское, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что противник выпустил по территории Республики четыре мины калибром 120-миллиметров.

- Информация о пострадавших и новых разрушениях не поступала, - добавили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.