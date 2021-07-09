Украинская армия утром 9 июля обстреляла Старомихайловку

Утром, 9 июля, вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Старомихайловка, что в Донецке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В 5.34 был открыт огонь со стороны населенного пункта Невельское, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что противник выпустил по территории Республики четыре мины калибром 120-миллиметров.

- Информация о пострадавших и новых разрушениях не поступала, - добавили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.