Защитники ДНР дали «ответку» украинским карателям, которые обстреляли окраины Донецка и села на юге Республики

За минувшие сутки по территории ДНР была выпущена 31 мина. Фото: Пресс-центр штаба ООС

За минувшие сутки украинская армия четыре раза обстреливала территорию ДНР. Об этом сообщили в Народной милиций Республики.

На Донецком направлении боевики 28-й мехбригады дважды открывали минометный огонь, выпустив четыре 120-мм мины по поселку Старомихайловка на западе столицы и 24 мины калибром 120 мм по селу Сигнальное к югу от Донецка.

На Мариупольском направлении каратели мотопехотного батальона 128-й бригады подвергли обстрелу из 120- и 82-мм минометов село Коминтерново, выпустив три мины. Кроме того, обстреляли это село из СПГ и подствольных гранатометов, выпустив 8 гранат.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Отмечается, что в соответствии с п. «е» Мер с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков, подразделения НМ ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения для подавления огневой активности противника.

Кстати, если бы защитники ДНР ответили мощно - не только из «незапрещенного вооружения», то сегодня бы не было новых обстрелов.

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