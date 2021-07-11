Владельцам кафе в Луганске грозит штраф в полмиллиона рублей

Работодателям необходимо помнить, что оформлять сотрудников следует по трудовому договору Фото: Иван МАКЕЕВ

Проверка одного из луганских кафе выявила целый ряд правонарушений. Сейчас владельцам заведения грозит внушительная сумма штрафных санкций - в размере полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики.

- При проверке одного из кафе, расположенного в центре Луганска, сотрудники финансовой полиции выявили ряд нарушений. Они касаются ведения кассовой работы и использования труда 17 неоформленных работников. Был также установлен факт хранения и продажи безакцизного алкоголя, - сообщили в ведомстве.

Ко всему прочему также оказалось, что летняя площадка в кафе была построена в обход закона.

- По итогам проверки владельцам заведения грозит штраф в размере 500 тысяч рублей, - заявили сотрудники проверяющей организации.

Напомним, предпринимателям ЛНР ужесточили наказание за нарушение антиковидных мер. Оно коснется тех лиц, которые злостно нарушают введенные в Республике ограничения.

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