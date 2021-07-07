В Лутугино при получении взятки задержали сотрудников полиции

Полицейским грозит уголовное наказание (архивное фото) Фото: Иван Макеев

При получении взятки в Лутугино задержаны сотрудники районного отдела внутренних дел. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Луганской Народной Республики.

По данным Генпрокуратуры ЛНР, в конце июня 2021 года должностные лица Лутугинской полиции после вымогательства получили от местной жительницы взятку в сумме 10 000 рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности по статье 388 Уголовного кодекса ЛНР «Укрывательство преступлений».

Именно при получении взятки – полицейские и были задержаны сотрудниками следственного управления Генеральной прокуратуры и управления собственной безопасности МВД ЛНР.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного одним из пунктов статьи 359 УК ЛНР «Получение взятки», - рассказали в Генпрокуратуре Республики.

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