В селе Луганское под Донецком пенсионерке не дают восстановить разрушенный ВСУ дом

Вопрос восстановления жилья - один из самых злободневных для жителей Луганского: на каждое 6-ое домостроение в селе составлен акт о разрушениях. Фото: ОД «Донецкая Республика»

В прифронтовом селе Луганское под Донецком пожилая жительница попросила помощи в ремонте дома, который пострадал от обстрелов украинской армии в 2014 году. Для этого женщина обратилась к специалистам общественного движения «Донецкая Республика», побывавших в Луганском с очередной бесплатной юридической консультацией в рамках проекта «Правомобиль». Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Проект «Правомобиль» реализуется с 2019 года и состоит в проведении бесплатных выездных юридических консультаций специалистов в городах и районах Республики. Фото: ОД «Донецкая Республика»

- Пенсионерка проживает в доме своей матери, а сама прописана у детей в Донецке. Вначале войны ее жилище получило серьезные повреждения от обстрелов - с крыши был сорван шифер, вылетели рамы, разрушилась часть стен. Когда приехала комиссия для оценки ущерба, женщине сказали, что раз она прописана в Донецке, то пускай там и живет. А дом восстановят после войны, - рассказали подробности обращения в ОД «ДР».

Но жительница ждать не стала - и обратилась к специалистам «Правомобиля». Те разъяснили, что поскольку пенсионерка является владелицей пострадавшего дома, то имеет полное право на помощь в его восстановлении.

- Уже в ближайшее время к женщине направят комиссию, которая оценит сумму урона и включит пострадавшую в очередь на получение стройматериалов, поступающих в Республику по гуманитарной линии, - заверили в «Донецкой Республике».

Напомним, вопрос восстановления жилья - один из самых злободневных для жителей Луганского. По оценкам местных властей, на каждое 6-ое домостроение в селе составлен акт о разрушениях.

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