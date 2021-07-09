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Здоровье9 июля 2021 18:17

Предпринимателям ЛНР ужесточили наказание за нарушение антиковидных мер

Об этом сообщил главный санврач Республики Дмитрий Докашенко
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Дмитрий Докашенко. Фото: ЛИЦ

Дмитрий Докашенко. Фото: ЛИЦ

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР ужесточила меры наказания в отношении нарушителей противопидемических требований. Об главный государственный санитарный врач Республики Дмитрий Докашенко.

- Решение об ужесточении мер административного реагирования принято к тем лицам, которые злостно нарушают. А именно: к тем предприятиям и физическим лицам - предпринимателям, которые дважды уже были оштрафованы, в третий момент выявления нарушения будет применяться административное приостановление деятельности на срок от 7 до 90 суток, - рассказал Докашенко.

Он отметил, коронавирусная инфекция в Республике по-прежнему сохраняется.

- Меры носят исключительно воспитательный характер и будут способствовать ограничению распространения инфекции на территории ЛНР, - сказал главный санврач Республики.

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