Предпринимателям ЛНР ужесточили наказание за нарушение антиковидных мер

Дмитрий Докашенко. Фото: ЛИЦ

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР ужесточила меры наказания в отношении нарушителей противопидемических требований. Об главный государственный санитарный врач Республики Дмитрий Докашенко.

- Решение об ужесточении мер административного реагирования принято к тем лицам, которые злостно нарушают. А именно: к тем предприятиям и физическим лицам - предпринимателям, которые дважды уже были оштрафованы, в третий момент выявления нарушения будет применяться административное приостановление деятельности на срок от 7 до 90 суток, - рассказал Докашенко.

Он отметил, коронавирусная инфекция в Республике по-прежнему сохраняется.

- Меры носят исключительно воспитательный характер и будут способствовать ограничению распространения инфекции на территории ЛНР, - сказал главный санврач Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР из-за коронавируса отменили работу детских лагерей

Об этом сообщил главные санврач Республики Дмитрий Докашенко (подробнее)