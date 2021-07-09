В ЛНР из-за коронавируса отменили работу детских лагерей

Дмитрий Докашенко. Фото: ЛИЦ

Сегодня в ходе заседания Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии Луганской Народной Республики было принято решение об отмене работы загородных лагерей отдыха и оздоровления детей на территории ЛНР. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.

- В настоящее время на территории ЛНР отмечается подъем заболеваемости по коронавирусной инфекции, и педагоги не стали исключением, - говорит Докашенко. - Сегодня состоялось заседание противоэпидемической комиссии, на котором было принято решение о том, что оздоровительная кампания в загородных лагерях на территории ЛНР проводиться не будет.

Он отметил, что эпидемическая ситуация не позволяет принимать детей.

- По результатам обследования сотрудников, которые должны были работать в этих лагерях, у нас большое количество людей, в некоторых лагерях до 30 процентов положительные по COVID-тесту, - объяснил главный санврач Республики.

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