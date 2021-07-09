Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 338 жителей

За сутки в ЛНР выявили 50 зараженных коронавирусом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ЛНР выявили еще у 50 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 9 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 5424, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли восемь житель.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4593 человека, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки не летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 493 случая смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 338 пациентов.

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