От коронавируса в ДНР за сутки выздоровели 367 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По данным проведенных 30 июня исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 210 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 7 июля заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 44 378, - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 37 161 человек выздоровел от коронавируса. Зарегистрировано 3355 летальных случаев. Лечение продолжают 3862 пациента.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки выявили 50 зараженных Covid-19. За этот же период от Covid-19 вылечились восемь человек.

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