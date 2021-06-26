ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов в подконтрольном Киеву Донбассе

ВСУ продолжают размещать вооружение в Донбассе. Фото: Штаб ООС

Вооруженные формирования Украины вновь разместили вооружение у жилых домов в подконтрольном Киеву Донбассе. Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала пять единиц бронетехники ВСУ в четырех населенных пунктах.

- В зоне ответственности 24-й бригады ВСУ зафиксировано размещение бронетранспортера МТ-ЛБ вблизи жилого дома в населенном пункте Попасная и боевой машины пехоты БМП-2 вблизи населенного пункта Золотое-4, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Также в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ зафиксированы два бронетранспортера БТР-80 в жилом районе населенного пункта Макарово и бронетранспортер БТР-70 в населенном пункте Трехизбенка.

Тем временем вооруженные формирования Украины 26 июня подвергли интенсивному обстрелу окраины Донецка. Для обстрелов применялись 120-миллиметровые минометы. Под обстрел попали районы "Вольво-центра" и Старомихайловки.

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