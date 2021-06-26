ВСУ накрыли минометным огнем север Донецка

ВСУ продолжают стрелять по ДНР. Фото: штаб ООС

Утром, 26 июня, украинские вооруженные формирования открыли огонь из крупнокалиберных минометов окраину Донецка. Под обстрел попал район «Вольво-центра», что на северной окраине столицы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрел зафиксирован в 5.30. Огонь велся со стороны подконтрольного киевским властям населенного пункта Пески. Всего выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

- Украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы представителей ДНР об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма, - отметили в представительстве ДНР в Совместном центре.

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