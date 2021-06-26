Киевские силовики обстреляли из крупнокалиберных минометов Старомихайловку

Старомихайловка регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Поселок Старомихайловка, что на окраине Донецка, вновь оказался под украинским обстрелов. Сегодня утром ВСУ накрыли населенный пункт минометным огнем.

Под данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что киевские силовики вели огонь со стороны района подконтрольного украинским властям населенного пункта Красногоровка.

- Обстрелы зафиксированы в 8.10 и 8.35, - говорят в СЦКК. - В общей сложности выпущено 17 мин калибром 120 миллиметров.

В Представительстве уточнили, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы представителей ДНР об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма.

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