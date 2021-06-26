Денис Пушилин о Захарченко: Его верность Родине, своему выбору, идеям вызывают уважение

Денис Пушилин и Александр Захарченко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Захарченко всегда делал что должно, неистово исполняя свой долг на посту Первого Главы Донецкой Народной Республики. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Александру Владимировичу сегодня исполнилось бы 45 лет... Но его жизненный путь был оборван войной, - говорит Пушилин. - С самого начала конфликта он понимал, что может погибнуть, но это никогда его не останавливало. Он всегда делал что должно, неистово исполняя свой долг на посту Первого Главы Донецкой Народной Республики.

Денис Владимирович отметил, что Захарченко никогда не боялся ответственности и решительно отстаивал свою позицию и позицию Донбасса на любых площадках и в любых условиях – на поле боя и за столом переговоров.

- Этим он снискал себе уважение не только жителей Донбасса. Его верность Родине, своему выбору, идеям вызывают уважение. И сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить о его героических поступках, - сказал руководитель Республики.

Напомним, Глава ДНР Александр Захарченко погиб в возрасте 42-х лет 31 августа 2018 года в результате подрыва взрывного устройства в кафе «Сепар» в центре Донецка. Вместе с ним погиб его охранник, а, по данным МЧС ДНР, пострадали от взрыва еще 11 человек, в том числе и совершенно случайные гражданские лица.

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