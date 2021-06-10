Родион Мирошник: «ОБСЕ умалчивает о том, что Украина блокирует переговоры по Донбассу»

Представитель ЛНР в Контактной группе Родион Мирошник прокомментировал заявление ОБСЕ по итогам вчерашних переговоров. Фото: Родион Мирошник / Facebook

ОБСЕ выпустило «очень осторожное» заявление по итогам вчерашних переговоров в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. В нем отмечается, что стороны не идут на компромисс без упоминания деструктивной позиции украинской стороны. На этом акцентировал внимание в заявлении представитель ЛНР в Контактной группе Родион Мирошник.

— О какой готовности к компромиссу говорит посол Хайди Грау, если у Киева нет готовности в принципе к ведению диалога и уже четыре заседания политическая подгруппа не может перейти к официальному заседанию?! — отметил Мирошник.

Представитель ЛНР отмечает, что ОБСЕ специально умалчивают о том, что Украина блокирует переговоры. Как например, когда Киев в очередной раз потребовал убрать из делегаций Республик Донбасса общественных представителей и свернул заседание.

— Если нам не нравится участие Кравчука, потому что он сам говорит о своей неполномочности, Грау тоже свернёт заседание? — заключил Мирошник.

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