Родион Мирошник: «ОБСЕ умалчивает о том, что Украина блокирует переговоры по Донбассу»

Представитель ЛНР в Контактной группе Родион Мирошник прокомментировал заявление ОБСЕ по итогам вчерашних переговоров. Фото: Родион Мирошник / Facebook
ОБСЕ выпустило «очень осторожное» заявление по итогам вчерашних переговоров в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. В нем отмечается, что стороны не идут на компромисс без упоминания деструктивной позиции украинской стороны. На этом акцентировал внимание в заявлении представитель ЛНР в Контактной группе Родион Мирошник.
— О какой готовности к компромиссу говорит посол Хайди Грау, если у Киева нет готовности в принципе к ведению диалога и уже четыре заседания политическая подгруппа не может перейти к официальному заседанию?! — отметил Мирошник.
Представитель ЛНР отмечает, что ОБСЕ специально умалчивают о том, что Украина блокирует переговоры. Как например, когда Киев в очередной раз потребовал убрать из делегаций Республик Донбасса общественных представителей и свернул заседание.
— Если нам не нравится участие Кравчука, потому что он сам говорит о своей неполномочности, Грау тоже свернёт заседание? — заключил Мирошник.
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