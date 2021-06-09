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Политика9 июня 2021 16:23

Глава ДНР: Вопрос о переносе переговорной площадки из белорусской столицы прежде необходимо решить на уровне Совбеза ООН

Об этом Денис Пушилин заявил на Международном фестивале «Великое русское слово» в Крыму
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Денис Пушилин (архивное фото)

Денис Пушилин (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе Международного фестиваля «Великое русское слово» в Крыму ответил на вопрос журналистов о требовании Киева перенести переговорную площадку из Минска.

- Что-то хотите поменять? Поменяйте сначала в Совете Безопасности ООН, внесите туда. После тогда уже нормандский формат и контактная группа. Это очень длинный, трудоемкий механизм, поэтому все заявления Кравчука и его коллег с Украины - не более, чем повод попиариться и сделать более значимой свою фигуру, - сказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что сейчас проходят все встречи в режиме видеоконференции. Уже больше года.

- С учетом того, как развивается ситуация с коронавирусом, мы видим, что этот период затянется, - сказал Денис Владимирович.

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