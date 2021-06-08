«Совет Зеленскому, тайные переписки с ОБСЕ, политические фейки»: Представители ДНР и ЛНР сделали заявления по итогам переговоров с Украиной

Последний крупный обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной состоялся в декабре 2019 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представитель Луганской Народной Республики на переговорах Контактной группы Ольга Кобцева заявила, что результат видеоконференции гуманитарной группы, можно сказать, нулевой.

- Мы опять проговорили нерешенные вопросы, и проблема здесь заключается только в одном – нежелании Украины принимать политическое решение и выполнять свои обязательства в рамках переговорного процесса, в рамках Минских соглашений, - заявила она.

Киев имитирует бурную переговорную деятельность

Кобцева сообщила, что при президенте Украины Владимире Зеленском ситуация с освобождением пленных ухудшилась. Об этом по итогам переговоров Контактной группы заявила представитель Луганской Народной Республики Ольга Кобцева.

- Если до назначения господина Зеленского у нас происходило хотя бы группами небольшое освобождение людей, то за время работы господина Зеленского у нас освобождение людей произошло всего лишь два раза, и то – это заслуга старой команды, которая с нами прорабатывала все вопросы, - заявила она.

Последний крупный обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной прошел 29 декабря 2019 года. Тогда ДНР и ЛНР получили от Киева 124 человека, передали - 76 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские представители последний раз предоставляли информацию ДНР и ЛНР по задержанным лицам в январе 2020 года.

- А в средства массовой информации делает такие двоякие заявления, имитируя бурную деятельность в переговорном процессе, - подчеркнула Кобцева.

Внутриукраинский политический шантаж

Представитель Луганской Народной Республики акцентировала внимание и на публикацию переговоров представителя украинской оппозиции Виктора Медведчука с представителями ЛНР.

- Да, я с господином Медведчуком разговаривала, но я разговаривала с ним как с официальным представителем Украины в переговорном процессе, и господин Медведчук отвечал именно за освобождение людей, - говорит Ольга Кобцева. - Почему именно выложена запись моего разговора с Медведчуком? Это я расцениваю, как попытку политического шантажа, как очередную политическую интригу, очередные политические разборки в самой Украине.

Кобцева рассказала, что разговор с Медведчуком был еще в 2015 году. Тогда прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР вели и другие официальные лица. Например, Ирина Геращенко.

- Когда Геращенко заявляет в СМИ, что она ни в коем случае с нами диалог не вела, это не соответствует действительности, и СМИ Украины могут поднять те видеозаписи по обменам, где госпожа Геращенко присутствовала на этих обменах.

Ирина Геращенко на обмене пленными в 2017 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Совет президенту Зеленскому

В связи с этим Ольга Кобцева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

- Советуем Зеленскому думать о своей репутации, прежде чем разрешать публиковать подобные вырезанные из контекста телефонные переговоры, - сказала представитель ЛНР.

Луганская Народная Республика в очередной раз призывает Украину сделать переговоры – публичными.

- Тогда жители всей Украины увидели бы на самом деле, кто с кем ведет диалог, кто с кем разговаривает, и кто о чем с кем договаривается. А сейчас Украине выгодно манипулировать этими понятиями, - подчеркнула Ольга Кобцева.

Ольга Кобцева. Фото: ЛИЦ

Блокировка открытия двух КПВВ

Пресс-секретарь делегации ЛНР Мария Ковшарь рассказала, что украинская сторона блокирует одновременное открытие контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения у Золотого и Счастья.

- Одновременное открытие двух новых пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое», как и прежде, осталось заблокировано Украиной, - говорит Ковшарь. - Представители Украины продолжают отказываться предоставить полноценные гарантии безопасности, а также письменное подтверждение параметров работы двух новых пунктов пропуска.

Политические фейки с украинских медийных площадок

Представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Родион Мирошник заявил, что во время переговоров киевские представители используют политические фейки.

- Представитель Киева Андрей Костин попытался требовать от координатора вернуть диалог к «Минской терминологии» после того, как я упомянул о внутриукраинском вооруженном конфликте, - говорит Мирошник. - Костин, бедный, совсем запутался. Забыл, что Контактная группа - это не украинское ток-шоу, где не читавшие Минские соглашения спикеры трактуют их для ничего не желающей знать о них украинской аудитории.

Родион Мирошник отметил, что с момента подписания Минска-2, в тексте договоренностей ничего не изменилось.

- Но это только если Минские соглашения читать и ими руководствоваться, - подчеркивает представитель Республики. - А так у нас получается явный регресс: украинские политические фейки с украинских медийных площадок украинские же представители уже пытаются тащить в переговоры.

Родион Мирошник. Фото: ЛИЦ

Мирошник назвал единственную, но существенную разницу переговоров.

- Перед ними за столом те, кто детально знает и понимает условия и положения Минских соглашений и переписывать или переворачивать их не дадут. Жаль, что Кравчуку и Костину это не понятно. Надеюсь, пока не понятно, - подытожил Родион Мирошник.

Тайная переписка с координатором ОБСЕ

Представитель Донецкой Народной Республики в подгруппе по политическим вопросам Наталья Михайлова заявила, что к старой тактике затягивания переговоров Киев добавил новый элемент - некие секретные «консультации».

- Украина решила, что договориться об урегулировании конфликта в Донбассе можно не с представителями Республик, как второй стороной конфликта, а тет-а-тет с координатором ОБСЕ. Это продемонстрировала, направив в его адрес некую секретную информацию относительно проекта Дорожной карты. Остальные участники переговоров оказались лишены возможности лицезреть украинское видение политических условий урегулирования конфликта, что является грубым нарушением Минских соглашений, - подчеркнула она.

Замминистра иностранных дел ДНР добавила, что украинская сторона игнорирует призывы Республик сделать интенсивней дискуссию в плане подготовки и согласования общего проекта Дорожной карты - без объяснения каких-либо на то причин.

Свой проект Дорожной карты Донецк и Луганск обнародовали еще в октябре прошлого года.

Тем временем, после суток тишины вооруженные формирования Украины обстреляли Горловку. Киевские силовики подвергли минометному обстрелу западную окраину города.

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