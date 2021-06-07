Глава МИД ДНР прокомментировала слова Кравчука о Донбассе как «раковой опухоли»

Наталья Юрьевна прокомментировала слова Кравчука о Донбассе как «раковой опухоли». Фото: Телеграм-канал МИД ДНР

Своими высказываниями Леонид Кравчук продолжает отражать реальное отношение Украины к Донбассу и его жителям. Об этом заявила полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

- Вполне очевидно, что глава украинской делегации на Минской площадке понимает, что приведение таких откровенно возмутительных цитат о сравнении Донбасса с раковой опухолью лишь усиливает у народа Республик чувство отторжения и полного непонимания, - отметила Наталья Юрьевна.

Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук высказался и о референдуме о судьбе Донбасса, подчеркнув важность деликатной постановки вопроса, чтобы якобы не обидеть русскоязычное население. В ДНР считают бессмысленным обсуждать будущее Республики без участия ее жителей, а на фоне непрекращающихся обстрелов - лицемерным желание «не обидеть» людей.

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