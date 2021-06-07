На 8 июня намечен очередной раунд переговоров между республиками Донбасса и Киевом

Украинская сторона вместо урегулирования конфликта продолжает минировать Донбасс – только теперь с составлением карт минных полей. Фото: штаб ООС

Донецк на Минских переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе 8 июня ожидает сдвигов в работе подгруппы по политическим вопросам. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский.

- Ключевыми вопросами повестки дня будут выступать нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ, а также согласование консолидированного текста дополнения для обеспечения полного соблюдения Мер по усилению режима прекращения огня; разблокирование переговоров по существу в рамках рабочей группы по политическим вопросам; предоставление украинской стороной позиции относительно проекта Дорожной карты, подготовленного Республиками, - сообщил Владислав Московский.

На 8 июня запланированы видеоконференции в подгруппах по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам и вопросам безопасности. Итоги переговорного раунда Контактная группа планирует подвести на следующий день - 9 июня.

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