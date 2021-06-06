На Украине не отменят штрафы, которые выписывают жителям республик Донбасса при въезде в незалежную

Вот так нередко встречают на украинской границе микроавтобусы, которые едут с жителями ДНР через Россию. Фото: ГСПУ

В Верховной Раде не прошел согласование законопроект об отмене штрафов при пересечении жителями ДНР и ЛНР российско-украинской границы.

- Получил негативное заключение на законопроект от главного научно-экспертного управления, - сообщил один из авторов документа народный депутат Украины Муса Магомедов, много лет руководивший Авдеевским коксохимическим заводом. – Якобы пояснительная записка к проекту неубедительная.

Депутат пообещал еще побороться. Но вряд ли стоит ожидать положительного решения вопроса, о котором в незалежной говорят уже год в правительстве, парламенте и правозащитных организациях.

Напомним, что пункты пропуска на линии разграничения в Донбассе были закрыты в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Жители ДНР и ЛНР вынуждены ездить в незалежную через Россию. При этом пересекать границу между республиками и РФ, которую Киев формально считает закрытой. За такое нарушение людей штрафуют при въезде на Украину. Обычно на 1700 гривен (4600 рублей) - за нарушение порядка въезда на «временно оккупированную территорию» Украины (статья 204-2 КУоАП).

Впрочем, решения украинских пограничников о штрафе можно оспорить в суде - правозащитники оказывают юридическую помощь жителям республик. Обычно в таких случаях украинские суды принимают сторону жителей ДНР и ЛНР. Но многие приезжающие на Украину дончане и луганчане не хотят ходить по судам. Нет времени и желания. Проще оплатить штраф. Или дать взятку пограничнику.

Кстати, судья Черниговского райсуда Запорожской области Дарья Покопцева, которая недавно рассматривала очередное дело о штрафе, признала, что статью 204-2 админкодекса нельзя применять к случаям пересечения закрытого Украиной участка границы республик с РФ. Статья применима только тогда, когда человек едет через КПВВ на линии разграничения в Донбассе.

Но вердикт райсуда - не указ для украинских властей, которые только на словах «заинтересованы» решать проблемы жителей неподконтрольных им территорий. Между прочим, нардеп Муса Магомедов признал, что своими действиями Киев отбивает всякое желание вернуться в родную страну даже у тех жителей Донбасса, которые поддерживают Украину.

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