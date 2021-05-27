Вернет ли Украина 11 миллиардов гривен пенсионерам из Донбасса

Украина предлагает пенсионерам из ДНР и ЛНР снова приехать – в этот раз за долгами. Фото: ГМ «Пролиска»

На Украине вновь заговорили о необходимости вернуть долги пенсионерам из Донбасса. Более того, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) подготовил проект постановления Кабинета министров о порядке выплаты задолженностей. Документ вынесен на обсуждение и обнародован на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Действительно ли Киев готов вернуть миллиарды гривен пожилым людям, проживающим в ДНР и ЛНР?

Вопрос вовсе не риторический. В первый год президентского правления Владимира Зеленского уже предпринималась попытка начать возвращать долги, которые образовались с «легкой руки» его предшественника Петра Порошенко. Но против выступили финансисты – мол, в бюджете таких денег нет. И вопрос отложили на неопределенный срок. Теперь вот новая попытка.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ВЫПЛАТЫ

В документе, подготовленном ПФУ, отмечается, что он касается переселенцев (внутренне перемещенных лиц - ВПЛ) и лиц, которые отказались от справки ВПЛ, зарегистрировавших место жительства и постоянно проживающих на подконтрольной украинской власти территории.

Также речь идет о выплатах недополученной пенсии умерших пенсионеров-переселенцев, а еще умерших на территории ДНР и ЛНР пенсионеров, которые не регистрировались на Украине в качестве ВПЛ.

Кроме этого, обещают вернуть деньги, начисленные по решениям судов - по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда на соответствующий год.

По оценке ПФУ, выполнение постановления потребует дополнительных расходов из госбюджета Украины в сумме 11 млрд гривен (28,6 млрд рублей). Выплаты собираются начать с 2022 года и продлить до конца 2024 года.

Важный момент – за какой период вернут недополученные деньги. Если пенсионер не получил выплаты по собственной вине, то ему выплатят не более чем за три года до дня обращения за выплатой пенсии. Если же начисленные суммы не были получены по вине органа ПФУ, то выплатят без ограничения каким-либо сроком.

ДОЛЖНЫ В СЕМЬ РАЗ БОЛЬШЕ

По данным ПФУ, 11 млрд гривен хватит, чтобы покрыть долги перед 270 тысячами переселенцев. Еще в Пенсионном фонде учтено 76,7 млрд гривен (почти 200 млрд рублей), которые задолжали пенсионерам из числа ВПЛ, но не находящихся на учете на подконтрольной Украине территории.

В ПФУ предлагают, что случае обращения этих людей, предусмотреть расходы в бюджете Пенсионного фонда Украины в следующих бюджетных периодах. То есть после 2024 года.

Пока неизвестно, станет ли проект ПФУ постановлением правительства Украины. И найдутся ли на это деньги в нужных объемах. Но очевидно, что в случае принятия документа, в первую очередь вернут долги тем, кто реально переехал на подконтрольные Киеву территории. А пенсионерам из ДНР и ЛНР придется доказывать факт своего существования и наличие долгов перед ними.

Дополнительной проблемой могут стать закрытые пункты пропуска на линии разграничения, из-за чего лишь малая часть пенсионеров может позволить себе «путешествие» на Украину через Россию. И отдельная тема – инвалиды и пожилые люди, которые просто физически не могут поехать в незалежную. Украинские власти категорически отказываются сотрудничать даже с авторитетными международными организациями, чтобы вернуть немощным людям долги. Обещают это сделать лишь после того, как сами же выполнят минские соглашения.

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