Киев отказывается от выплат маломобильным пенсионерам в Донбассе

На территории Донбасса сейчас проживают более 120 тысяч пенсионеров-инвалидов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украина отказывается выплачивать пенсии инвалидам, проживающим в Республиках Донбасса. Гражданам, которые не могут приехать на территорию незалежной, законные выплаты обещают прекратить. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Мария Ковшарь.

Комментируя итоги заседания минской подгруппы по вопросам экономики и восстановления, она рассказала, что среди обсуждаемых тем был вопрос обеспечения выплат украинских пенсий на территориях Республик Донбасса. В первую очередь - маломобильным жителям.

- Однако украинская сторона заняла категорическую позицию. Выплаты возможны только в одном случае: для этого пенсионеры-инвалиды должны приехать на подконтрольную Киеву территорию. Что является невозможным чисто технически - они маломобильны, и их более 120 тысяч, - подчеркнула Мария Ковшарь.

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