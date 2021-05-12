Украинский суд признал незаконными штрафы, которые выписывают при въезде в незалежную жителям республик Донбасса

Украинские пограничники по электронной базе определяют, откуда на самом деле приехал житель республики. Фото: ГПСУ

Беспрецедентное решение принял на днях Черниговский районный суд Запорожской области, который рассматривал вопрос о штрафе жителя ДНР за незаконное пересечение границы. Судья Дарья Покопцева не только отменила штраф, но и признала незаконной применение статьи админкодекса к дончанам и луганчанам, которые ездят на Украину через Россию.

СТАНДАРТНЫЙ СЦЕНАРИЙ НАКАЗАНИЯ

Суть истории такова. 22-летний житель города Кировское (ДНР) Виталий въезжал в незалежную из Ростовской области через КПП «Меловое», которое находится в подконтрольной Киеву Луганской области. А до этого пересек КПП «Успенка» на границе ДНР и России. Этот пункт пропуска украинские власти формально считают закрытым. Как и весь неподконтрольный им участок границы республик с РФ. Поэтому жителей ДНР и ЛНР штрафуют, когда они потом попадают на территорию незалежной.

Вот и Виталий был оштрафован украинскими пограничниками на 1700 гривен (4600 рублей) - за нарушение порядка въезда на «временно оккупированную территорию» Украины (статья 204-2 КУоАП). Кстати, эта статья Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф за первое нарушение в размере от 1700 до 5400 гривен. А при повторном в течение года нарушении или в составе группы – от 5400 до 8500 гривен. Как правило, украинские пограничники применяют меньшую сумму штрафа. Хотя житель Кировского ехал в маршрутке из ДНР не один.

В Киеве считают незаконным пересечение жителями КПП «Успенка» на границе ДНР и России. Фото: Анастасия СЕЛИВАНОВА

НЕОЖИДАННЫЙ ВЕРДИКТ ФЕМИДЫ

С назначенным штрафом Виталий не согласился и обратился за помощью к украинским правозащитникам, которые оказывают юридическую помощь жителям республик.

Обычно в таких случаях украинские суды принимают сторону жителей ДНР и ЛНР. Но решение суда в Запорожской области отличается от других своей формулировкой. Судья Покопцева решила, что в соответствии со статьей 1 Закона Украины «О государственной границе Украины», незаконное пересечение государственной границы Украины не охватывается составом административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204−2 КУоАП, «поскольку положения Порядка запрещают въезд и выезд за определенными контрольными пунктами именно через линию разграничения, а не государственной границы».

Проще говоря, статью 204-2 нельзя применять к случаям пересечения формально закрытого Украиной участка границы республик с РФ. Она действует только в случаях, когда человек едет через КПВВ на линии разграничения в Донбассе. А они сейчас практически закрыты для жителей ДНР.

Это решение может стать прецедентом для людей, которые сталкиваются со штрафами на границе. Так считают юристы.

Тем временем, по сведениям украинских правозащитников, на двух КПП на границе с Россией («Меловое» и «Гоптовка» в Харьковской области) пограничники ежедневно составляют 60-150 постановлений о штрафах. Причем количество оштрафованных на «Меловом» в пять раз больше, чем на «Гоптовке». На Харьковщине украинские пограничники предпочитают брать мзду в 500 гривен, а официально ограничиваться устными замечаниями.

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