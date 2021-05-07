На Украине объявили террористами водителей микроавтобуса, которые везли жителей ДНР

Сотрудники СБУ положили водителя на асфальт, как опасного преступника. Фото: СБУ

В Службе безопасности Украины отчитались об очередной успешной операции против «террористов», которые возят жителей ДНР в незалежную через территорию России. Микроавтобус с пассажирами был задержан на пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.

Выяснилось, что регулярные поездки организовал житель Макеевки. Для этого он использовал два собственных микроавтобуса. Ежемесячно осуществлялось до пяти поездок из ДНР в Днепропетровскую и Харьковскую области, а также обратно.

На Украине такие поездки считают незаконными - жители республик едут через формально закрытую российско-украинскую границу в Донбассе - через КПП «Успенка» и другие. За нарушение порядка выезда из «временно оккупированной территории» Украины и въезда на нее пассажиров штрафуют. Как правило, сумма составляет 1700 гривен (статья 204-2 КУОАП). Хотя обычно водители договариваются со стражами кордона за взятку в 500 гривен с человека.

Пассажиров высадили из автобуса прямо на дороге. Фото: СБУ

В СБУ завидуют «доходам» пограничников. Вот и ведут борьбу с перевозчиками. Старшему из задержанных в «Гоптовке» водителей сообщено о подозрении по ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической группы или террористической организации). Жителю ДНР грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, с конфискацией имущества - микроавтобуса.

Возможно, ограничатся условным сроком – за большую мзду. Ибо только больные на голову могут поверить, что человек, который возит обычных людей, тем самым занимается террористической деятельностью.

Между прочим, на Украине есть здравомыслящие люди, которые хотят покончить с этим абсурдом со штрафами на границе. В апреле группа депутатов Верховной Рады зарегистрировала законопроект об отмене штрафов. Но надежды мало, что это предложение обретет силу закона. В незалежной слишком сильно влияние радикалов.

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