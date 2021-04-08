Как Украина провоцирует пенсионеров из республик Донбасса

На Украине призвали пенсионеров отправиться на КПВВ в Золотом и Счастье, которые до сих пор не открыты. Фото: ГПСУ

В украинской организации «Донбасс SOS» подвергли критике заявление министра социальной политики Украины Марины Лазебной о возможности получении пенсий на КПВВ в Донбассе. Заявление правозащитников было опубликовано в соцсетях.

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На днях Лазебная призвала пенсионеров из республик Донбасса отправиться на контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения. Мол, там можно запросто решить все вопросы выплаты пенсий.

- На КПВВ в Золотом и Счастье (на границе с ЛНР) открыли центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Там есть представители Пенсионного фонда. Надо просто перейти линию разграничения, зайти в ЦПАУ и оформить социальную услугу, – заявила министр.

Только вот Лазебная умолчала, что эти два КПВВ до сих пор не открыты. В Контактной группе так и не смогли утрясти все нюансы работы пунктов пропуска.

Кстати, ЦПАУ есть и на пункте пропуска «Новотроицкое» на границе с ДНР. Но воспользоваться его услугами жители не могут – линию разграничения из-за коронавирусных запретов могут пересекать лишь единицы жителей Республики.

Вот и правозащитники из «Донбасс SOS» обратили внимание Лазебной, что переход через КПВВ — это долгий и часто безуспешный процесс получения разрешения от администраций ДНР и ЛНР, дальнейшего пребывания на самоизоляции или сдачи тестов для освобождения от нее. А также масса других проблем, с которыми сталкиваются люди.

- Мы считаем это высказывание министра некорректным и призываем более деликатно подходить к заявлениям на подобные чувствительные темы. Высказывания представителей госорганов должны базироваться на глубоком понимании проблем, с которыми сталкиваются украинцы по обе стороны линии соприкосновения, — подчеркнули правозащитники.

В «Донбасс SOS» достаточно мягко подправили министра соцполитики. Но с учетом того, что КПВВ в Золотом и Счастье не открыты, заявление Лазебной носило откровенно провокационный характер и ставило целью спровоцировать волну недовольства в республиках.

Показушно красивый офис ЦПАУ на пункте пропуска «Счастье» не приспособлен для обслуживания десятков тысяч пенсионеров. Фото: ГПСУ

ГДЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА

Между прочим, глава подконтрольной Киеву Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко открыто признал на брифинге, что сейчас нецелесообразно активизировать движение через КПВВ в Донбассе. Учитывая нарастание эпидемии коронавируса на Украине и в регионе. Губернатор уточнил, что как только в стране закончится пандемия, украинские КПВВ готовы будут оказывать услуги.

Кстати, за март в Донецкой области выявлено 12 312 новых больных - это более 20% от общего количества заразившихся за все время с начала пандемии. Только 1 апреля лаборатории выявили еще 852 больных COVID-19. Показатели – в 5-6 раз большие, чем в ДНР.

7 апреля на большой пресс-конференции Глава ДНР Денис Пушилин тоже говорил о болезненном для многих людей вопросе – закрытой границе с незалежной.

- Украина бьет «рекорды» - по 20 тысяч заболевших в день, а у нас за все время - менее 30 тысяч. Пока ситуация на Украине с коронавирусом полностью не изменится, мы не откроем границу, - подчеркнул Глава ДНР.

ПРИДУМАЛИ, КАК ПЕНСИИ ЛИШИТЬ

Тем временем, жители республик «приспособились» ездить на Украину через Россию. Путь долгий и дорогой. Но часто пожилых людей попросту вынуждают отправляться в опасные «путешествия». Последняя напасть связана с тем, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал приостанавливать выплаты пенсионерам, которые больше года не снимали деньги с карт «Ощадбанка». В ПФУ требуют от стариков лично приехать и пройти идентификацию. Хотя правительство Украины объявило мораторий на подобные проверки.

Юрист «Донбасс SOS» Михаил Фоменков рассказал, почему пенсионерам-переселенцам приостанавливают выплаты. Дело в том, что есть постановление Кабинета министров Украины от 30.08.1999 № 1596, которое регулирует выплату пенсии на банковские счета. И там есть норма: если на протяжении года во время получения соцвыплат пенсионером лично не проводятся операции, то банки передают информацию в ПФУ, а там должны идентифицировать личность пенсионера. Если этого не происходит, выплата приостанавливается.

- К сожалению, органы ПФУ, пока не массово, но начинают применять эту норму. У некоторых пожилых людей нет возможности выехать на Украину. И тогда выплата пенсий прекращается, — пояснил правозащитник.

Кстати, если потом пенсионер и пройдет идентификацию, ему не вернут долги за месяцы невыплаты. На Украине уже три года - с апреля 2018-го – действует «норма отдельного порядка выплаты задолженности». Только вот этот порядок до сих пор правительство не приняло. Киев таким образом «сэкономил» десятки миллиардов гривен на пенсионерах из ДНР и ЛНР.

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