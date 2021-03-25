Зачем жители республик Донбасса продолжают ездить на Украину

На украинском КПП «Меловое» очередь из машин в три ряда. Фото: vk.com/blokpostdonbass

Минул год, как в Донбассе из-за пандемии коронавируса были закрыты пункты пропуска на линии разграничения. И с 16 марта 2020 года мало что изменилось. Худо-бедно работает только КПВВ «Станица Луганская» на границе ЛНР с подконтрольной Украине территорией. А вот дончане вовсе лишены возможности пересечь линию разграничения. Через КПВВ «Еленовка» под Донецком на Украину пропускают два раза в неделю только жителей, имеющих прописку в незалежной.

На днях украинские правозащитники из фонда «Право на защиту» сообщили печальную статистику. В феврале через линию разграничения в Донбассе прошло около 38 тысяч человек, в среднем по 19 тысяч в обоих направлениях. Это лишь 4 процента от количества пересечений в феврале прошлого года. Поток на КПВВ сократился в 25 раз!

Также правозащитники опросили людей на пунктах пропуска о целях поездок. Выяснилось, что главной причиной пересечения в обоих направлениях является посещение родственников. Среди других причин жители ЛНР и ДНР отмечали необходимость снять наличные, решить проблемы с пенсией, соцвыплатами или документами.

Кстати, год назад посещение родственников было только третьей из причин поездок, а пенсионно-денежные проблемы стояли на первом месте.

КОГО ИЗ ПЕНСИОНЕРОВ ЛИШАЮТ ВЫПЛАТ

За минувший год пенсионеры из республик приспособились получать украинские выплаты с помощью знакомых или различных посредников. Кто-то отдает свои карты для снятия наличных в банкоматах «Ощадбанка» на территории Украины. Кто-то прибегает к услугам «фирм» по обналичке, которые есть в каждом крупном городе ДНР и ЛНР. Благо, что пожилым людям нет необходимости проходить раз в два месяца идентификацию на Украине. Киев вот уже год регулярно делает отсрочку из-за карантина.

Но в последнее время украинские правозащитники бьют тревогу – пенсионеры из республик могут остаться без выплат. Юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко рассказал, что примерно с декабря к ним начали обращаться люди, которые получили сообщения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о необходимости пройти идентификацию в «Ощадбанке». В ПФУ считают, что могут применить нормы подзаконных актов для прекращения выплаты пенсий людям, которые не проходили идентификацию больше одного года.

Это подтвердила начальник главного управления ПФУ в Донецкой области Наталья Рад. По словам чиновницы, «Ощадбанк» передает в ПФУ данные о пенсионерах, которые год не получали свою пенсию. А Пенсионный фонд требует подтверждение статуса пенсионера. В таком случае часто следует приостановка пенсионных выплат.

- Из-за такой позиции ПФУ жители вынуждены вопреки карантинным ограничениям, штрафам нарушать законы по пересечению неконтролируемых Украиной участков границы и ехать через РФ. Или же обрекать себя на опасность и пытаться иным способом решить свою проблему, - отметил правозащитник Михаил Фоменко.

ДОЛГАЯ И ДОРОГАЯ ДОРОГА

Действительно, тысячи жителей ДНР и ЛНР ежедневно отправляются в дальний и опасный путь, чтобы попасть в незалежную через Россию. Обычно въезжают на Украину через КПП «Меловое» в Луганской области и «Гоптовку» в Харьковской области. Дорога занимает почти сутки, а то и 30 часов. Даже здоровому человеку трудно столько времени высидеть в маршрутке. Что уж говорить о стариках и инвалидах!

Да и обходится такая поездка в 3000-3500 гривен (7800-9100 рублей) в один конец. Из них 300-500 гривен надо отдать украинскому пограничнику, чтобы не оформлял штраф за выезд через границу республик с РФ. Штраф обычно «тянет» на 1700 гривен. Но могут и втрое больший «вкатать». Между прочим, у большинства пожилых людей пенсия на Украине всего 2000-2500 гривен (5200-6500 рублей).

Чаще проблемы с пограничниками возникают на «Меловом». Буквально 22 марта на въезде со стороны России образовалась огромная пешая очередь. По словам очевидцев, украинские пограничники «долго и медленно» писали админпротоколы на тех, кто ехал в первый раз. Людям пришлось промучиться в ожидании по 15 часов.

После таких испытаний они советуют въезжать на Украину только через «Гоптовку», чтобы «сэкономить время, нервы и здоровье». О маршруте надо заранее узнавать у перевозчика. Ведь путь через «Меловое» значительно короче, а значит для водителя меньше расходов. Более того, такие «перевозчики» отправляют людей в пешую очередь. А потом пенсионеры на украинской стороне подолгу ждут, когда подъедет их автобус.

ОШТРАФОВАЛИ 12 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

По данным украинских правозащитников, за 2020 год к административной ответственности за незаконное пересечение границы привлечено почти 12 тысяч человек. Правозащитники утверждают, что если вовремя подать в суд, то можно добиться отмены штрафа. И даже нередко помогают в этом людям. Но и пограничники тоже знают, как бороться с «умниками».

- В «Гоптовке» одной мне решили выписать штраф. Остальные договорились, - поведала дончанка Людмила. - На мое желание получить протокол сказали: «Хорошо, у нас по закону есть три часа — через это время подходите и прихватите всех пассажиров, будем оформлять протоколы на всех 9 человек». Выхода не было, как подписать админнарушение и согласиться на штраф.

Тем временем, Кабмин Украины из-за пандемии изменил с 23 марта правила въезда в страну. Теперь граждане Украины, которые въезжают со стороны России или другой страны, должны проходить самоизоляцию. Исключения сделаны только для детей до 12 лет и водителей фур и автобусов.

Самоизоляции можно избежать, если украинец имеет справку о негативном результате ПЦР-теста. Он должен быть сделан не позже 48 часов до пересечения границы. Также можно завершить досрочно самоизоляцию, сдав ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген коронавируса.

Новые ограничения лишь значительно усложнят поездки дончан в незалежную. А само «путешествие» станет дольше и дороже.

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