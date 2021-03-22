Пять тысяч рублей в месяц: В Минтруда и соцполитики ДНР рассказали о социальных выплатах для тех, кто не имеет право на пенсию

В министерстве труда и соцполитики дали разъяснение по поводу социальных выплат Фото: Алексей БУЛАТОВ

По закону, в Республике для получения пенсии по возрасту нужно иметь страховой стаж не менее 15 лет. Выплаты начинаются для мужчин с 60 лет, для женщин – 55 лет.

Для тех, у кого стажа нет, положена социальная помощь. В ДНР она выплачивается с 2015 года, тогда ее размер был около 2 тысяч рублей. Сейчас, как сообщают в Минтруда и соцполитики, размер выплат, в зависимости от категории, варьирует от 4800 до 5760 руб. В 2021 году такую помощь получают свыше 12 тысяч человек.

Чтобы получить от государства причитающуюся социальную помощь, нужно подготовить пакет документов:

копия паспорта или документа, удостоверяющего личность;

ксерокопия идентификационного кода

документ от Пенсионного фонда о том, что обратившийся не имеет права на пенсию;

инвалиды дополнительно предоставляют выписку из акта медицинской экспертизы (справка МСЭК).

Выплаты начинают с того же возраста, что и пенсия. Для их получения нужно обратиться в управления труда и социальной защиты населения местных администраций. Выплаты производятся только тем, кто зарегистрирован на территории ДНР.

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