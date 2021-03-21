Новый виток эскалации конфликта в Донбассе: Украинские подразделения под видом ротации стягивают военную технику к фронту

Все выглядит как подготовка к наступлению украинской армии. Фото: штаб ООС

За две недели со 2 по 17 марта наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали на железнодорожных станциях в подконтрольных ВФУ населенных пунктах 170 единиц техники и тяжелых вооружений, включая установки РСЗО, танки, а также крупнокалиберную гаубичную артиллерию.

Всего же вблизи линии соприкосновения с ДНР на территории, подконтрольной Украине, только в 2021 году в отчетах миссии ОБСЕ были зафиксированы факты обнаружения 464 единиц техники и тяжелых вооружений, в числе которых 183 танка, 18 РСЗО «Град», 200 единиц самоходной и буксируемой артиллерии калибром от 100 до 152 миллиметров, 51 ЗРК (включая один ЗРК «Бук»), восемь минометов калибром 82 миллиметра, четыре ПТРК.

- На фоне продвижения позиций ВФУ вперед, а также накопления такого количества танков, являющихся вооружением прорыва и наступления, хочется задать украинскому руководству вопрос: кого вы хотите обмануть, декларируя приверженность соблюдению режима прекращения огня и публично призывая к этому? – задаются вопросом в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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