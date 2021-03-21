В Донбассе украинские боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

В Донбассе украинские боевики обстреляли беспилотник международных наблюдателей. Фото: Миссия ОБСЕ

Украинские военные обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ с целью недопущения обнаружения военной техники вблизи линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Боевики 80-й бригады, выполняя приказ командира Шворака, с целью недопущения вскрытия техники, а также получения обещанной командованием операции объединенных сил («ООС») премии за уничтожение БПЛА ОБСЕ предприняли попытку сбить беспилотник миссии, выполняющий полет вблизи линии соприкосновения в направлении населенный пункт Веселая Гора - Счастье, - рассказал он.

Осадчий отметил, что команда ОБСЕ была вынуждена экстренно посадить БПЛА и поспешно покинуть этот район.

Представитель Народной милиции добавил, что этот факт подтверждается отчетом СММ ОБСЕ от 20 марта 2021 года.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявляли, что киевские силовики используют средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе биспилотников миссии ОБСЕ в зоне «ООС».