После суток тишины ВСУ обстреляли Горловку

По городу открыли минометный огонь. Фото: штаб «ООС»

Режим тишины на линии соприкосновения в Донбассе продержался сутки, но уже утром ВСУ начали обстрел Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Тишина на фронте продержалась вплоть до 5.45 сегодняшнего утра, когда украинская армия открыла минометный огонь по западным окрестностям Горловки. Противник выпустил 4 мины калибром 82 миллиметра, - уточнили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее под обстрелы украинских силовиков попали Донецк, Горловка и Саханка. Противник выпустил по территории ДНР около 60 снарядов и мин.

- В районе Донецкого казенного завода химических изделий на улице Степная в результате обстрела было повреждено нежилое здание, - сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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