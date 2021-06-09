Представители ДНР на Минских переговорах: Леонид Кравчук сегодня занимался откровенным шантажом

Леонид Кравчук. Фото: leonid-kravchuk.com.ua

По итогам переговоров на Минской площадке представители Донецкой Народной Республики заявили, что представитель Украины Леонид Кравчук занимался откровенным шантажом.

- Представитель Украины на Минской площадке откровенным шантажом: требовал отдать украинской стороне четыре человека в обмен на подписание украинским президентом указа о помиловании девяти лиц, - сообщили в пресс-службе делегации ДНР.

Украинские представители аргументировали свое требование – проблемами со здоровьем удерживаемых лиц.

- Во-первых, по нашей информации данное утверждение не соответствует действительности, - говорят в делегации. - А, во-вторых, такие манипуляции, прикрываемые соображениями гуманности, только усугубляют и без того крайне негативное реноме украинских представителей на Минской площадке.

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