Кто будет представлять общественность Республик Донбасса на Минских переговорах?

Общественные представители впервые поучаствовали в заседании политической подгруппы 19 января. Фото: МИД ДНР

Республики Донбасса усилили свои делегации в Контактной группе по мирному урегулированию конфликта. Они учредили новую должность – общественных представителей.

В их обязанности входит трансляция мнения населения Республик в противовес манипуляциям со стороны псевдо-украинских «представителей Донбасса». Об этом сообщили новоизбранные пресс-секретари делегаций Республик.

— Общественные представители имеют большой жизненный и профессиональный опыт, они по праву могут называться представителями Донбасса, поскольку не покинули свою Родину в ее крайне непростые и страшные времена, — отметил пресс-секретарь делегации ДНР на переговорах Владислав Московский.

Донецкую Народную Республику будут представлять бывший заместитель главы МЧС Украины Владислав Теличко и журналист-блогер Майя Пирогова.

Владислав Теличко на сегодняшний день является кандидатом технических наук и доктором философии. Его трудовая карьера началась в донецком вузе, но после его пригласили в качестве инспектора консультанта в Администрацию президента Украины. После он работал вице-губернатором Херсонской области, был сотрудником аппарата Верховной рады Украины. До 2014 года работал на должности замглавы МЧС Украины, но из-за известных событий с госпереворотом в Киеве вернулся в Донецк. В разгар военных действий в ДНР Теличко занимался общественной работой и приложил руку к созданию местного Союза Ветеранов.

Майя Пирогова – известный донецкий журналист и блогер. Она автор популярного Telegram-канала. С 2014 года активно участвует в построении Республики и ее государственности. Параллельно с журналистской и чиновничьей работой также занимается благотворительной деятельностью.

Луганская Народная Республика также назначила своих общественных представителей. Ими стали кандидат исторических наук, доцент, директор научно-учебного центра по изучению мировых интеграционных процессов и глобальных конфликтов, член совета Ассоциации молодых ученых ЛНР Оксана Дибас и журналист Юрий Барбашов.

Юрий Барбашов до 2014 года он жил в городе Николаеве, но во время подавления украинскими властями гражданского сопротивления государственному перевороту, ему стали поступать угрозы ареста и расправы. С тех пор Барбашов живет в Луганске.

Добавим, что дебют общественных представителей уже состоялся. Они впервые поучаствовали в заседании политической подгруппы, которое состоялось 19 января. Стороны переговоров были заранее об этом уведомлены.

Читайте также

Власти Республик Донбасса назначали пресс-секретарей для освещения переговоров с Украиной

Пресс-секретари в ближайшее время подключатся к освещению хода Минских переговоров и работы делегаций Республик в целом (подробнее)