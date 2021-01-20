Власти Республик Донбасса назначали пресс-секретарей для освещения переговоров с Украиной

Задача пресс-секретарей заключается в оперативном и более широком освещении хода переговоров сторон конфликта. Фото: пресс-служба МИД ДНР

В Республиках Донбасса сегодня назначили пресс-секретарей делегаций на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Они будут освещать ход заседаний, а также саму работу делегатов.

— Такое нововведение необходимо с целью устранения однобокости в освещении Минского процесса со стороны Украины, представители которой зачастую искажают и неверно трактуют в СМИ результаты заседаний Контактной и рабочих групп, а также занимаются информационными вбросами и провокациями, — пояснила полномочный представитель ДНР на переговорах, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Пресс-секретарь делегации на Минских переговорах – это новая должность. Первыми ее займут Ковшарь Мария (ЛНР) и Владислав Московский (ДНР). В ближайшее время они подключатся к работе. Первое заседание в 2021 году состоится уже 21 января.

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