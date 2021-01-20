Нового главу ОБСЕ Анн Линде пригласили в ДНР

В ДНР рассчитывают, что Анн Линде примет приглашение и посетит Республику. Фото: Kristian Pohl/The Government Offices of Sweden

Министерство иностранных дел ДНР направило новому председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Швеции Анн Линде письмо с приглашением посетить Донецкую Народную Республику и лично оценить, как Украиной «соблюдается» перемирие.

— Новый действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде сейчас находится с визитом в Киеве. Показательно, что уже в ходе первой встречи с президентом Украины госпоже Линде была озвучена крайне недостоверная информация, в частности о том, что Украина якобы соблюдает режим прекращения огня, якобы выполняет все поручения по итогам встречи «Нормандской четверки» в Париже и прочие не соответствующие действительности сведения, — отметила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

В ведомстве рассчитывают, что Анн Линде все же примет приглашение и не допустит ситуации «монопольного предоставления сведений о положении дел в Донбассе со стороны Украины».

— Мы также надеемся, что госпожа Линде руководствуется в своей деятельности прежде всего такими основополагающими для данной организации принципами, как объективность, нейтральность и готовность взаимодействовать с обеими сторонами конфликта на паритетной и непредвзятой основе, — говорится в сообщении.

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