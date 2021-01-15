Украинская сторона в Контактной группе по Донбассу изменила график заседаний рабочих групп из-за приезда в Киев главы МИД Швеции, действующего председателя ОБСЕ Анн Линде. Об этом сообщил полномочный представитель ЛНР в политической рабочей группе Контактной группы Родион Мирошник.Уточняется, что 18-го и 19-го января должны были пройти заседания по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам, но их отложили на 21-е число.— Дело в том, что 20-го января, представители ОБСЕ и представители Киева будут заняты. Они будут встречать нового действующего председателя ОБСЕ - министра иностранных дел Швеции Анн Линде, — рассказал Мирошник.Кроме того, примечательным является тот факт, что переговоры в Контактной группе пройдут в формате видеоконференций, а встреча украинской стороны с новым главой ОБСЕ - очно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто делать, если в ДНР признали недействительным заламинированный документ?Разъяснения дала депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова (подробнее)